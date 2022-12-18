قناة القاهرة الإخبارية: الشرطة العراقية تلاحق منفذي حادث كركوك.. وتتوعد بالقصاص 

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين في عمل إرهابي بكركوك التي تبعد 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وقال «رسول»، في تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع تويتر وفقا لقناة القاهرة الإخبارية: «في عمل إرهابي جبان، استشهد ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني، في قرية علي السلطان بناحية الرياض بكركوك.

ملاحقة العناصر الإرهابية

وأضاف: «بعد أن اطلع القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على مجريات الحادث، وجّه بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي الجبان والقصاص العادل والعاجل منهم.

وأشار إلى أن العناصر الإرهابية لجأت إلى أساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد قواتنا الأمنية البطلة.

تفتيش الطرق بشكل دقيق

ولفت إلى أن السوداني، وجّه القطعات الأمنية بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية، كما وجّه أيضًا بتشكيل مجلس تحقيقي بهذا الحادث الإرهابي.