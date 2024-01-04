«المؤتمر» عن لقاء السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي: يحيي مسار عملية السلام

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وإحياء مسار عملية السلام، للوصول إلى حل شامل على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

مواجهة المأساة الإنسانية

وأضاف في تصريحات صحفية أن اللقاء يستهدف في المقام الأول التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع.

وأشار أمين حزب المؤتمر إلى أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وواضح للجميع، وأن مصر تلعب دورًا محوريًا مهما لإيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، وحماية حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة، ومجازر دموية على يد الكيان الصهيوني.

وأوضح أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي ولقائه الرئيس السيسي، تأكيد على مكانة مصر ودورها البارز في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.