حزب المؤتمر: يجب الاصطفاف خلف القيادة السياسية لدعم التنمية والاقتصاد

هنأ حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة العام الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

دعمه الكامل للقيادة السياسية

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له، دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع ما تتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة اتحاد كافة القوى السياسية المؤيدة والمعارضة خلف القيادة السياسية لدعم الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.

القيادة السياسية

ودعا رئيس حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة، الشعب المصري إلى االاصطفاف خلف القيادة السياسية والعمل وبذل مزيد من الجهد لدفع عجلة البناء والتنمية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.