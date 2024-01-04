«المستقلين الجدد»: تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية خطوة لتعزيز التنمية

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية؛ ليشمل تمويل علاج الأمراض النادرة والمزمنة، هو خطوة مهمة على طريق التنمية المستدامة؛ لأنها ستوجه لعلاج عدد غير قليل من الأمراض الناتجة في معظمها من زواج الأقارب.

وأضاف «عناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا التعديل يتوافق مع اتجاه الدولة للعناية بالمبادرات الصحية الخاصة بالأمراض المزمنة، مشيدًا بما تم اقتراحه من تعديل اسم الصندوق ليشمل الإشارة إلى رعاية وتمويل الأمراض المزمنة والنادرة.

صندوق الطوارئ الطبية

وأكد «عناني» احترام حزب المستقلين الجدد لدور الصندوق المهم في رعاية صحة المواطنين منذ إنشائه، وهذا ما اتضح جليا في أزمه كورونا.

تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس أول الثلاثاء، على تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية نهائيا.

وأكد «جبالي» أهمية المشروع تعديل صندوق قانون الطوارئ الطبية، قائلا: «القانون عظيم، الحق أحق أن يتبع، للحكومة كل الشكر في تقديمه»، جاء ذلك في جلسته العامة المنعقدة الآن.