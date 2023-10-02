إنجازات 10 سنوات في المبادرات الصحية.. فحص 36 مليون سيدة و7.5 مليون طالب

أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية الصحية، الخاصة بنظم الوقاية والكشف المُبكر، خلال العشر سنوات الماضية، لتحسين حياة المواطنين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لهم.

القضاء على قوائم الانتظار

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الجراحية حتى يونيو 2023 بلغ 8.3 مليار جنيه.

وتابعت الحكومة أنّه جرى فحص 35.6 مليون سيدة وتقديم الخدمات الطبية لهن ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، كما جرى فحص 7 ملايين سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، وتقديم خدمات المتابعة الدورية السنوية لهن.

وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي، بهدف توفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، فضلا عن فحص 7.5 مليون طالب من خلال المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس خلال الفترة (ديسمبر 2022 - مارس 2023).

وجرى تقديم العلاج لـ2.2 مليون مواطن بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي «سي» منذ انطلاق المبادرة عام 2014 وحتى يونيو 2022، وفحص 6.3 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي منذ بداية المبادرة في سبتمبر 2021 وحتى أبريل 2023.