طلاب الإسكندرية يعيشون حياة المكفوفين في اليوم العالمي لطريقة برايل (صور)

عاش نحو 30 طالبا وطالبة في الإسكندرية حياة المكفوفين لعدة ساعات داخل مكتبة الإسكندرية، تزامنا مع احتفالية اليوم العالمي لطريقة برايل، التي أقيمت اليوم بقاعة المعارض الشرقية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

الطلاب تعلموا طريقة برايل ممسكين بقلم ومسطرة مخصصتين لها عبارة عن «مسمار وقطعة بلاستيكية»، ويتم كتابة حروف تلك الطريقة بها، كما انتقلوا إلى عدد من الألعاب الترفيهية التفاعلية الذين اتخذوا من طريقة برايل وسيلة بها على غرار ألعاب اكتشاف الأفلام والأغاني المكتوبة بطريقة برايل، ناهيك عن لعبة «x o» الشهيرة وأعينهم معصوبة، بالإضافة إلى ورشة عمل نحت من خلال متخصص من ذوي الإعاقة البصرية «ضعاف البصر» مع تقديم الأعمال المنحوتة كهدايا.

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توعية بحقوق المكفوفين في مصر

وقالت ريهام جميل، القائم بأعمال رئيس وحدة طه حسين داخل مكتبة الإسكندرية، إن الاحتفالية تزامنا مع اليوم العالمي لطريقة برايل، التي تحل يوم 4 يناير، وتهدف إلى إعطاء مكفوفي مصر حقهم من خلال التوعية بحقوقهم بين كافة فئات المجتمع عن حقوق المكفوفين.

أساسيات القراءة والكتابة بطريقة البرايل

وأضافت لـ«الوطن» أنهم حرصوا على تعليم هؤلاء الطلاب أساسيات القراءة والكتابة بطريقة برايل، للتعامل مع أقرانهم المكفوفين وتقديم المساعدة المجتمعية لهم تزامنا مع تعليم الدمج في الوقت الراهن.

وأكدت أن الأنشطة التي تمت كونهم مكفوفين هدفت إلى التعرف على عالمهم، حيث مارسوا حياة المكفوفين لساعات قليلة.