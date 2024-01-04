رئيس مكتبة الإسكندرية: التدين المصري أصبح شكليًا ووقع فريسة للجماعات

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن التدين المصري الأصيل الذي كان موجودًا بمصر تغير إلى حد كبير، وأصبح التدين شكليًا، ويميل للتشدد السلفي وبعض الخرافات، ووسيلة للتكسب والسلطة، بعد وقوعه فريسة للجماعات.

وأضاف «زايد» خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المصري منذ القدم متدينًا، ومصر أسهمت في الأديان الثلاث واحتضنتها، لكن الناس اتجهت إلى الجماعات بأنواعها بسبب غياب البدائل التي تملأ العقل حتى في التعليم.

ولفت إلى أن التدين الذي أتت به الجماعات نزع من العقل المصري ومن العربي كله الحس الجمالي للفن وتذوقه، ونزع عنه الفكر وترك له الشكل فقط، ولم تعد له قدرة على النقض واختفت العقلية النقضية.وأكد أنه من ضمن التغييرات الكثيرة التي حدثت في المجتمع المصري ما يُطلق عليه «تمدد الحقل الديني»، فالحياة حقول، هناك حقل سياسي وديني واقتصادي، وبدأ الحقل الديني بدأ يسيطر على الحقول الأخرى، خصوصًا مع ظهور الإعلام والناس التي تتحدث بشكل متغير تمامًا عن الدين.