السيسي لوفد «الشيوخ الأمريكي»: نجدد رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وفدا أمريكيا يضم السيناتور كريستوفر فان هولين، والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة، حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس للسياق العام للوضع الحالي، التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إضافة إلى العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عموما، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد الجانب الأمريكي بالدور التاريخي لمصر في هذا الخصوص، وبمساعيها الدؤوبة الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية.