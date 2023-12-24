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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع

كتب:

محمد أبو عمرة
11:42 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.