الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع كتب: محمد أبو عمرة 11:42 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023 الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: محافظ بورسعيد: نحتفل بعيد النصر وسط الإنجازات العظيمة للرئيس السيسي رئيس جزر القمر يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة «في المساء مع قصواء»: تهنئة الرئيس الإيراني للرئيس السيسي بادرة إيجابية أبوشامة لـ«ملعب الفن»: الرئيس السيسي أول من طرح فكرة «الإعلام الوطني» برلمانية: الرئيس السيسي حريص على استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية السيسي وزير الدفاع وزارة الدفاع عبد الفتاح السيسي بقلم محمد أبو عمرة مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.