«صحة الشرقية»: علاج أكثر من 800 ألف مواطن من أمراض الأسنان في 2023

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية خلال بيان لها، أنّ الفرق الطبية بالمديرية، قدمت الخدمات العلاجية المتخصصة في طب الأسنان، لـ883 ألفًا و780 مواطنًا، بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية خلال عام 2023.

وأوضحت مديرية الصحة، أنّه تم إجراء 809 عمليات جراحية للوجه والفكين، و5653 حالة خلع للأسنان، و116 ألفًا و215 حالة حشو أسنان دائم ومؤقت، و4742 تركيبة متحركة، وأكثر من 498 ألف حالة علاج تحفظي بالأدوية، بخلاف 10 آلاف و438 أشعة للأسنان والفكين، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

تطوير خدمات طب الأسنان

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنّه جرى تطوير خدمات طب الأسنان، من خلال فتح 6 معامل جديدة لتركيبات الأسنان، وإضافة 14 جهاز كافيترون لكحت الجير، وتحسين خدمات علاج الجذور وحشو العصب، بالإضافة إلى 11 جهاز روتاري وإيبكس لوكيتوريل، بخلاف 4 أجهزة بلمرة ضوئية للمساعدة في العلاج التحفظي.

وأضاف الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان بالمديرية، أنّه جرى تنظيم 65 دورة تدريبية مصاحبة بورش عمل لرفع كفاءة أطباء الأسنان، شارك بها 400 طبيب، بالإضافة لتدريب 500 طبيب امتياز بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، وتنظيم 5 لقاءات علمية بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية، لافتاً الى أنّ الدورات واللقاءات العلمية تضمنت العديد من تخصصات وموضوعات طب الأسنان «كالحشو - التركيبات الثابتة - حشو العصب - طب الأسنان التجميلي - علاج أسنان الأطفال – التركيبات المتحركة – الجراحة».

عقد 85 ألفًا و892 ندوة تثقيفية

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي، أنّه جرى عقد 85 ألفًا و892 ندوة تثقيفية توعوية بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، متضمنة القوافل الطبية، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة خلال عام 2023.