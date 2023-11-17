تكليف فاتن أبو طالب قائما بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة فاتن أحمد صديق أبو طالب، الأستاذ بقسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان، للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا.

وأوضح بيان صحفي صادر عن مركز العلاقات العامة والإعلام بجامعة طنطا، أن الدكتورة فاتن أبو طالب حصلت على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، من كلية طب الأسنان جامعة طنطا، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية، من كلية طب الأسنان بجامعة طنطا عام 1994، ودرجة الدكتوراه في ذات التخصص من كلية الأسنان جامعة طنطا عام 1998.

التدرج في الوظائف

كما تدرجت في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1991،‏ معيد في 1994، ‏مدرس مساعد 1995، مدرس في 1998، أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018، وعينت وكيلا إلى كلية طب الأسنان شئون التعليم والطلاب في عام 2021 حتى صدور قرار رئيس جامعة طنطا.

فتح باب الترشح على المنصب يوليو الماضي

وتم فتح باب الترشح على منصب عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا، في يوليو الماضي، ويتنافس على المنصب الدكتور علي محمد علي الشيخ، أستاذ الاستعاضة الصناعية للأسنان وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية طب الأسنان، والدكتور فاتن أحمد صديق أبو طالب، أستاذ الاستعاضة الصناعية للأسنان ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية طب الأسنان، والدكتورة كريمان سيد محمد السوداني أستاذ بقسم طب الفم بكلية طب بالأسنان.