محمود مسلم: العلاقات الدولية ستشهد تطورا الفترة المقبلة بعد حرب غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن هناك تطوراً في العلاقات الدولية الفترة المقبلة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، وعلى مصر الاستعداد لهذا الأمر، فالأفعال الأمريكية لإسرائيل قوية، وبشكل به بجاحة وفجور.

مصر لديها مبادئ واستراتيجية للأمن القومي

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «المشهد»، المذاع على قناة «TEN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر لديها مبادئ واستراتيجية للأمن القومي، والرئيس السيسي أعلن عنها أكثر من مرة، وتتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ودعم الجيوش الوطنية واللجوء إلى الحوار السياسي في حل الأزمات وليس الحل العسكري.

وأشار إلى أن المتغيرات التي حدثت في العشر سنوات أو الخمس عشرة سنة الماضية كثيرة، لذلك الأمور تتطور بشكل كبير، ومصر للأسف تدفع ثمناً باهظا في هذا الأمر، لأن من سيتحمل تكلفة غزة وفلسطين في البداية والنهاية مصر.

هناك تطابق كبير بين الموقفين الرسمي والشعبي المصري بشأن تهجير الفلسطينيين

ولفت إلى أن هناك تطابقاً كبيراً بين الموقفين الرسمي والشعبي المصري بشأن تهجير الفلسطينيين، ولا أحد في الخارج يتحدث عن التهجير كما حدث في بداية الأزمة، لأنها أصبحت قضية ومصر عرضتها بشكل جيد وضغطت جيدا، لدرجة أن أمريكا والاتحاد الأوروبي أصدرا تصريحات بهذا الخصوص.