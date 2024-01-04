«تعليم الإسكندرية»: ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة في المديرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اجتماعًا اليوم بحضور مسؤولي وحدة التواصل، ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية التسع، والمتميزين من مديري المدارس والوكلاء والمعلمين.

ضخ دماء جديدة

وأشار أبو زيد، خلال لقائه، إلى أنّه يريد ضخ دماء جديدة لأعضاء حملة الماجستير والدكتوراه بكوادر الإسكندرية من جيل الشباب، وصناعة صفوف جديدة من القيادات الشابة، وتخصيص جانب بمكتبة المديرية للرسائل العلمية بمختلف تخصصاتها.

وحدة التواصل والدعم

وأكّد وكيل تعليم الإسكندرية، أنَّ أهم اختصاصات وحدة التواصل والدعم للمعلمين، هي التواصل مع جميع المعلمين بالإدارات التعليمية، لتلقي أي شكاوى خاصة بهم، ودراسة وبحث هذه الشكاوى، بهدف حلها وإزالة المعوقات، وبحث أي مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية.