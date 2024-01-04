‎الإجازات الرسمية 2024.. تصل إلى 19 يوما للعاملين بالحكومة والقطاع خاص

تبلغ عدد الإجازات الرسمية 2024 للعاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، 19 يومًا في مناسبات متعددة.

30 مليون مستفيد من الإجازات الرسمية 2024

ووفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل، فإن المستفيدين من ‎الإجازات الرسمية 2024، هم العاملون بالقطاعات الأربع ويبلغ عددهم 30 مليون عامل، منهم 25 مليونًا يعملون في 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص، و4.5 مليون يعملون بالجهاز الإداري للدولة، ونصف مليون آخرين يعملون بالجهات والهيئات الحكومية.

الإجازات الرسمية 2024 تشمل 12 مناسبة

ومنحت قوانين العمل، أحقية العاملين بها الحصول على ‎الإجازات الرسمية بسبب مناسبات دينية وقومية واجتماعية، بأجر كامل، وهذه المناسبات وعدد أيام إجازاتها، على النحو التالي:

1- الأحد 7 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

2- الخميس 25 يناير 2024 بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 2 يناير.

3- 3 أيام إجازة رسمية في الفترة من الأربعاء 10 أبريل إلى السبت 13 أبريل 2024 بمناسبة عيد الفطر المبارك.

4 - الخميس 25 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

5- الأربعاء 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء الى يوم الخميس 2 مايو.

6- 5 أيام من السبت 15 يونيو إلى الأربعاء 19 يونيو بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك ، وقد يصدر قرار من رئيس الوزراء بزيادتها إلى 6 أيام.

7- الأحد 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

8- الأحد 7 يوليو 2024، إجازة رسمية بمناسبة رأس العام الهجري الجديد 1446، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 11 يوليو.

9- الثلاثاء 23 يوليو 2024، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 1952، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 25 يوليو.

10- الأحد 15 سبتمبر 2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء الى يوم الخميس 19 سبتمبر.

11- الأحد 6 أكتوبر 2024، إجازة رسمية بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر 1973، وقد يتمّ ترحيلها بقرار رئيس الوزراء إلى يوم الخميس 10 أكتوبر.