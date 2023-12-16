الإجازات الرسمية في 2024.. مفاجآت للقطاع الخاص و17 يوما للحكومي

بدأ العد التنازلي لقدوم العام الميلادي الجديد 2024، إذ لم يتبقَ سوى 15 يوما، في الوقت الذي بدأت التساؤلات تكثر على مؤشرات البحث في موقع «جوجل» وصفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي عن الإجازات الرسمية 2024.

الإجازات الرسمية في 2024 للقطاعين العام والخاص

«الوطن» تستعرض من خلال أجندة الإجازات الرسمية 2024 التي تصدرها الجهات الرسمية والسيادية المعتمدة رسميا، والتي بموجبها يحصل العاملون بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص على إجازات رسمية بأجر مدفوع، وفقا لما نصت عليه قوانين العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

ووفقا لقانون الخدمة المدنية، يحصل العاملون بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، ويتساوى معهم العاملون بالقطاعين العام والأعمال العام على 17 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر الكامل.

أما العاملون بالقطاع الخاص، فسوف يحصلون وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على 15 يوما فقط إجازة رسمية بأجر كامل، إلا إذا صدر قرار من مجلس الوزراء يساوى بين القطاعين في عدد الإجازات الرسمية.

وجاءت الإجازات على النحو التالي:

- 7 يناير 2024 إجازة الاحتفال برأس السنة الميلادية.

- 25 يناير2024 إجازة بمناسبة أعياد الشرطة.

- 4 أيام من 10 إلى 12 أبريل 2024، إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي والجهاز الاداري للدولة، وثلاثة أيام فقط للعاملين بالقطاع الخاص.

- 25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.

- 1 مايو إجازة عيد العمال.

- 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

- 4 أيام من 17- 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي، و3 أيام فقط للعاملين بالقطاع الخاص.

- 30 يونيو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

- 8 يوليو إجازة عيد رأس السنة الهجرية.

- 16 يوليو إجازة المولد النبوي الشريف.

- 23 يوليو إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 1952.

- 6 أكتوبر إجازة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973.

بند مهم خاص بالعاملين بالقطاع الخاص

جدير بالذكر أن قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص، نص على أنه يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص، استقدام العامل لديه لحاجة العمل وتطلبها وجود العامل في يوم الإجازة الرسمية بشرط منحه مثلي الأجر، تضاف إلى راتبه الأساسي عن هذا اليوم.