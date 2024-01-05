السياحة تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج لهذا العام غدا

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن وزارة السياحة ستجري، غدا السبت، القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 23 ألف مواطن، للفوز بفرصة الحج خلال عام 1445، ويقدر عدد المتقدمين للقرعة هذا العام بنحو 53 ألف مواطن، موضحا أن نحو 43 ألف مواطن من تقدموا من خلال البرامج الاقتصادية «البري والاقتصادي طيران»، والتي خصصت لها الوزارة نحو 19 ألف تأشيرة حج.

أعداد المتقدمين هذا العام أقل من العام الماضي

وأضاف لـ«الوطن» أن نحو 10 آلاف من المتقدمين لقرعة الحج السياحي، تقدموا عبر برامج الحج فئة 5 نجوم، والتي خصصت لها وزارة السياحة والآثار نحو 4 آلاف تأشيرة، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام، أقل من العام الماضي بنحو 20 ألف متقدم.

نسب فوز المتقدمين للحج السياحي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن نسب فوز المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام، ستكون أعلى من نظيرتها العام الماضي، موضحا أن نسب فوز المتقدمين للحج البري ستتجاوز الـ 50% من إجمالي المتقدمين، فيما ستتجاوز نسب الفوز ببرنامج الحج الـ 5 نجوم الـ 45% من إجمالي المتقدمين، كما ستتجاوز نسب الفوز بالبرنامج الاقتصادي حاجز الـ 40% من إجمالي المتقدمين.