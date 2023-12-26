«غرفة السياحة»: 83% من تأشيرات الحج السياحي مخصصة للبرامج الاقتصادية

دعت غرفة شركات السياحة، المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي بسرعة التوجه لأي من شركات السياحة المصرح لها بتنظيم رحلات الحج لهذا العام قبل نحو 10 أيام من غلق باب التقدم للحج السياحي والمحدد له يوم 4 يناير المقبل.

وأضافت الغرفة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الغرفة دشنت موقعا جديدا يضم كل شركات السياحة المصرح لها بتنظيم رحلات الحج لهذا العام وفروعها بكافة أنحاء الجمهورية تحت مسمى «شركات العمرة والحج السياحي»، يستطيع من خلاله المواطنون الراغبون في السفر للحج هذا العام الدخول إليه واختيار أي من الشركات الموجودة به لتنظيم برنامج الحج الذي يختاره.

%83 من تأشيرات الحج السياحي مخصصة للبرامج الاقتصادية

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أنها خصصت نحو 83% من حصة تأشيرات الحج المخصصة للسياحة، وعددها نحو 23 ألف تأشيرة للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران)، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين من ذوي الدخول المتوسطة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وجددت الغرفة مناشدتها للمواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي بالبعد عن السماسرة والوسطاء؛ حفاظا على حقوقهم وخشية من تعرضهم للنصب، إضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الصفحات المجهولة التي تروج لتنظيم برامج حج لحاملي تأشيرات السياحة والزيارة للمملكة العربية السعودية، موضحة أن تأشيرة الحج هي التأشيرة القانونية الوحيدة التي يستطيع من خلالها الفرد أداء المناسك.