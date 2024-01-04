«غرفة السياحة»: 53 ألف مواطن تقدموا لقرعة الحج السياحي حتى الآن

أعلن أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحي وصل حتى الآن إلى 53 ألف، منهم 32 ألف تقدموا لمستوى الحج الإقتصادى طيران، وذلك للفوز بنحو 17 ألف فرصة حج مخصصة لهذا المستوى.

11 ألف متقدم لمستوى الحج البري

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن عدد المواطنين الذين تقدموا لبرامج الحج السياحي في المستوى البري اقترب من 11 ألف مواطن، ويتنافسون للفوز بنحو 6 آلاف فرصة حج مخصصة لهذا المستوى، فيما تقدم نحو 9 آلاف و500 مواطن لبرامج الحج السياحي «مستوى الـ5 نجوم»، وذلك للفوز بنحو 4 آلاف فرصة حج مخصصة لهذا المستوى.

موعد إجراء القرعة الإلكترونية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن القرعة الإلكترونية ستجرى بعد غد السبت، موضحا أن الفائزين بالقرعة سيسددوا قيمة برنامج الحج خلال أسبوع من صدور النتيجة.