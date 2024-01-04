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البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد «حقوق الإنسان» للتهنئة بعيد الميلاد

كتب:

مريم شريف
02:50 م | الخميس 04 يناير 2024
لقاء البابا تواضروس

لقاء البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، يرافقها السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

تناول اللقاء أهمية بناء الإنسان الذي يعد أساس بناء الدول والمجتمعات، وهو أمر يحتاج الاهتمام أولاً بالأسرة والمدرسة، مع ضرورة تضافر كل الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف.

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