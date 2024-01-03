محافظ الدقهلية يرفع حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

تستعد محافظة الدقهلية، لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، من خلال تجهيز الحدائق والمتنزهات في مدينة المنصورة، ورفع حالة الطوارئ في أرجاء المحافظة، والدفع بعدد من سيارات الشرطة ووضع الكردونات الأمنية أمام الكنائس للتأمين، وحرصًا على سلامة وأمن المواطنين في أثناء تأدية صلاة القداس والاحتفال.

رفع درجة الاستعداد تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد

وقال إبراهيم حمزة، مدير الحدائق بحي غرب المنصورة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ في حدائق ومتنزهات المدينة، استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن، والجهات والقطاعات الأمنية كافة، منعًا للزحام والتكدس، وتنظيف وتقليم الأشجار بشكل يومي، وتنظيف الحدائق أولًا بأول، وصيانتها في الفترتين الصباحية والمسائية، وصيانة الألعاب والمركبات النيلية.

تشغيل غرفة الأزمات بالدقهلية

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، تستمر حملات التنظيف وكنس الشوارع ورصف الطرق وتمهيدها وتسويتها، وزراعة أشجار الزينة في الشوارع والميادين الرئيسية، لإضفاء مظاهر البهجة والجمال، استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، والحرص على رفع كفاء الحدائق والأشجار، وتشغيل وتفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بمبنى ديوان المحافظة على مدار 24 ساعة، لمتابعة الأحداث أولًا بأول، وتلبية احتياجات المواطنين حرصًا على أمنهم وسلامتهم خلال الاحتفال.