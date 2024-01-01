موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص

حددت الحكومة المصرية يوم 7 يناير 2024 موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 وذلك للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وتكون إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

ويكون موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 يوم 7 يناير للمصالح الحكومية والعاملين بالوزارات، شركات القطاع العام، الهيئات العامة، شركات القطاع الخاص، وشركات قطاع الأعمال.

أجواء احتفالية بعيد الميلاد

ويحتفل الأقباط خلال هذا اليوم بعيد الميلاد المجيد، وإتمام عدد من الطقوس المُتبعة لديهم مثل أداء صلاة القداس في الكنائس، وسط أجواء احتفالية بالعيد.

وبالنسبة للأجندة الخاصة بالعام الجديد 2024 جاءت الإجازات في شهر يناير كالتالي:

1- يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

2- يوم السبت 6 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

3- يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد.

4- يوم الجمعة 12 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

5- يوم السبت 13 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

6- يوم الجمعة 19 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

7- يوم السبت 20 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

8- يوم الجمعة 26 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

9- يوم السبت 27 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

10- يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024 إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية.