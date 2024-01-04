بالأسماء.. «صالون إحسان عبد القدوس» يكرم 13 فائزا في القصة والأدب النقدي

أعلن صالون إحسان عبد القدوس الثقافي، نتيجة مسابقته السنوية لعام 2023 في مجالي القصة القصيرة والمقال النقدي اتساقاً مع دوره في مواصلة البحث عن المواهب الأدبية وإتاحة الفرصة أمام كل صاحب قلم للمشاركة في إثراء الحركة الثقافية وتزويدها بالدماء الجديدة والواعدة.

ومن المقرر، أنَّ يتمّ توزيع شهادات التقدير والجوائز على الفائزين بالعنوان 5 شارع جامعة الدول العربية، المهندسين الجيزة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءاً.