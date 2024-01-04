من هو قيادي النجباء المغتال بطائرة مسيرة في بغداد؟

اغتيل قياديين في حركة النجباء العراقية، إثر انفجار قوي في العاصمة العراقية بغداد، نتيجة قصف من جانب طائرة مسيرة، استهدفت مقر للحشد الشعبي بالقرب من وزارة الداخلية العراقية شرقي بغداد، بينهم القيادي البارز المعروف بـ«أبو تقوى»، بالإضافة إلى مسؤول الدعم اللوجستي في الحركة علي أبو سجاد، وأصيب آخري، ورفع الحشد الشعبي درجة استنفاره، ودخل في حال إنذار قصوى بكافة مقاره، وفقا لـ«العربية نت».

ويأتي الانفجار الذي راح ضحيته نائب رئيس عمليات حركة النجباء في بغداد بعد هجمات عدة شهدتها الأسابيع الماضية، طالت قواعد عسكرية للتحالف تضم قوات أمريكية سواء في العراق أو سوريا، وتبناها ما يعرف بتنظيم «المقاومة الإسلامية في العراق»، الذي يضم إلى جانب النجباء، حزب الله العراقي، وغيرهما.

معلومات عن أبو تقوى القيادي بحركة النجباء العراقية

- يدعى مشتاق طالب السعيدي.

- يعج أحد أهم القيادات في حركة «النجباء».

- يشغل منصب نائب رئيس عمليات حركة النجباء في بغداد.

- يعد آمر اللواء 12 فيها (أي المخول به إعطاء الأوامر للواء).

- تم استهدف أبو تقوى بشكل مباشر عبر طائرة مسيرة وهو يقود سيارته داخل مرآب المقر التابع للحركة

- استشهد معه القيادي أبو سجاد إذ كان برفقته في السيارة.

جدير بالذكر، أنَّ الهجوم يأتي بعد يومين فقط من اغتيال صالح العاروري، القيادي البارز في حركة حماس بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، وبعد نحو أسبوع واحد على اغتيال طال رضي موسوي، القيادي الرفيع بالحرس الثوري الإيراني في سوريا.