«نقل النواب»: يجب وضع آلية من أجل رفع كفاءة كباري المشاة بالقليوبية

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد بدوي الأول: بشأن عدم صيانة كباري المشاة بمناطق مدينة قها ومركز طوخ بمحافظة القليوبية.

كباري المشاه بمدينة قها

وقال النائب أحمد بدوي إنه لا توجد صيانة لكباري المشاة بمناطق مدينة قها، ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث إن هذه الكباري تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة ولم يتم متابعة صيانها.

وطالب بدوي، بضرورة وضع آلية من أجل رفع كفاءة هذه الكباري، لأن عدم الصيانة سيؤدي إلى كارثة لكل من يمر بطريق مصر- الإسكندرية الزراعي.

ومن جانبه، قال محمد أباظة مدير عام تجديدات بالهيئة العامة للطرق والكباري، إنه تم إخطار المنطقة المركزية بطلب الإحاطة، وتم تشكيل لجنة بالفعل، وتم طرح عملية صيانة الكباري بتلك المنطقة للمشاة والسيارات وبانتظار فتح الاعتماد المالي خلال شهر.

ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة فنية

ومن جانبه، أكد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى يمثل فيها مسؤولو المحافظة، والإدارة العامة للمرور، ويدعى إليها النائب أحمد بدوي مقدم طلب الإحاطة وعدد من نواب المحافظة للاتفاق على الأعمال المطلوبة وتحديد جدول زمني لتنفيذها مع إخطار لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بموعد المعاينة ونتائجها حتى تتمكن اللجنة من المتابعة.

أما فيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن تعطل حركة السير على الطريق الدائري عند نزلة باسوس بسبب موقع كارتة النقل.

وقال النائب أحمد بدوي إن الدولة المصرية تطوِّر وتوسِّع كل الطرق الرئيسية ومن ضمنها الطريق الدائري الذي تم توسعته، ما ساعد على تيسير الحركة إلا أن الطريق يتوقف يوميا بالساعات بسبب كارثة النقل أمام باسوس، على الطريق الدائري في نطاق محافظة القليوبية، ولا نبالغ عندما نؤكد أن الطريق قد يتوقف بالساعات.

إزالة كمين باسوس في التوسعات المقبلة

وطالب النائب أحمد بدوي، بضرورة وضع آلية لنقلها إلى مكان آخر حتى لا يعرقل الحركة المرورية.

ومن جانبه، قال إيهاب عبدالظاهر مدير إدارة الموازين بالهيئة العامة للطرق والكباري، إنه سيتم إزالة كمين باسوس في التوسعات القادمة.

وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب أحمد بدوي مقدم طلب الإحاطة، وبحضور من يرغب من نواب القليوبية الأسبوع المقبل لمعرفة أسباب تعطل الطريق الدائري في هذه المنطقة.