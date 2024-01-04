النائب علاء عابد: مشروعات النقل تحدث طفرة كبيرة في جميع المجالات التنموية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت طفرة كبيرة ومهمة في مجالات الطرق والنقل، وأيضا في كل المجالات التنموية.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الطرق الجديدة ساهمت بشكل كبير في حركة نقل البضائع والتجارة، علاوة على تسهيل تنقل المواطنين، ما ساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد.

تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط

وأشار إلى أن مشروعات النقل ساهمت في إحداث طفرة فى هذا المجال الحيوى المهم، عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن صيانة الكباري، وتعطل المرور بالطريق الدائري، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي، بشأن عدم صيانة كباري المشاة بمناطق مدينة قها ومركز طوخ بمحافظة القليوبية، والثاني بشأن تعطل حركة السير على الطريق الدائري عند نزلة باسوس بسبب موقع كارتة النقل، وأيضا الطلب المقدم من النائب أشرف أمين عبدالعليم، بشأن عدم تنفيذ سلالم كهربائية بمحطة مترو شبرا الخيمة أسوة بباقي محطات خطوط المترو الثلاثة.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إبراهيم بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة النقل والمواصلات وتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، والذي جرى إقراره بالجلسة العامة للمجلس بتنفيذ وإنشاء محطة مترو جديدة بين محطتي المرج وعزبة النخل، والطلب الثاني بشأن الحاجة الضرورية لتحويل محطة عزبة النخل إلى محطة علوية لتفادى التكدس والازدحام الذي تسببه المحطة، وأيضا طلب إحاطة بشأن الحاجة الضرورية إلى تحويل العديد من مواقف السيارات العشوائية بحي المرج إلى مواقف سيرفيس مقننة.