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تحرك عاجل من الهيئة العامة للطرق والكباري بعد سقوط سيول بسفاجا

كتب:

كريم روماني
12:48 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
طريق سفاجا -قنا

طريق سفاجا -قنا

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه في تمام الساعة 1800 حدث سيل عند الكيلو 85 بطريق «سفاجا - قنا» أي المنطقة التاسعة، وعلى الفور أغلقت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور الطريق في اتجاه «قنا - سفاجا» من الكيلو 40 حتى الكيلو 85 واستخدام اتجاه «سفاجا - قنا» في هذه المسافة من الطريق للعمل في الاتجاهين.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد أجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه «قنا - سفاجا» وتم استمرار غلق اتجاه «قنا - سفاجا» ن الكيلو 40 حتى الكيلو 85 بالتنسيق مع المرور مع فتح الطريق باقي الطريق في الاتجاهين.

كما دفعت الهيئة العامة للطرق والكباري بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.