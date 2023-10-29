تحرك عاجل من الهيئة العامة للطرق والكباري بعد سقوط سيول بسفاجا

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه في تمام الساعة 1800 حدث سيل عند الكيلو 85 بطريق «سفاجا - قنا» أي المنطقة التاسعة، وعلى الفور أغلقت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور الطريق في اتجاه «قنا - سفاجا» من الكيلو 40 حتى الكيلو 85 واستخدام اتجاه «سفاجا - قنا» في هذه المسافة من الطريق للعمل في الاتجاهين.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد أجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه «قنا - سفاجا» وتم استمرار غلق اتجاه «قنا - سفاجا» ن الكيلو 40 حتى الكيلو 85 بالتنسيق مع المرور مع فتح الطريق باقي الطريق في الاتجاهين.

كما دفعت الهيئة العامة للطرق والكباري بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.