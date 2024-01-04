قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للأسر المستحقة التي تُعاني من ظروف معيشية صعبة، وتسعى جاهدة إلى توفير كافة احتياجاتهم اليومية ليحيوا حياة كريمة، مشيداً بحملة «بالوعي مصر تتغير للأفضل»، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم لهم

محافظ الشرقية يشهد انطلاق فعاليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الشرقية فعاليات حملة «بالوعي مصر تتغير للأفضل»، بساحة ناصر بمدينة الزقازيق لتقديم مختلف الخدمات للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل التي انطلقت فعالياتها أول أمس من قريه سعود بمركز الحسينية، وتستمر على مدار يومين بساحة ناصر بمدينه الزقازيق وتختتم فعالياتها بقرية الجُديدة بمركز منيا القمح في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأسعد صابر مسؤول الدعم الفني بالبرنامج القومي للطفولة المبكرة.

تفقد خدمات الحملة المقدمة للسيدات المستهدفات

حرص محافظ الشرقية على تفقد خدمات الحملة المقدمة للسيدات المستهدفات وأدار معهن حواراً هادئا مؤكداً علي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم خدمات مميزه لهن وتلبيه رغابتهن في إطار الإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه أوضح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن تلك التدخلات تشمل تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه خلال فعاليات الحملة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية تم تنظيم قافلة طبيه تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – الرمد – العظام – الجراحة – الأسنان – القلب – الجلدية – الروماتيزم – المسالك البولية بجانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.