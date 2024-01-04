الفريق أول محمد زكي يهنئ البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وِأشار الفريق أول محمد زكى، إلى أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح يمثل إحياءاً لقيم المحبة والتسامح والسلام التي دعت إليها الشرائع السماوية لنشر الخير على الأرض ونبذ التطرف، معربا عن اعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط الذين يؤدون مهامهم الوطنية للحفاظ على تراب هذا الوطن وصون أمن شعبه العظيم، مؤكدا أن مصر ستظل بنسيجها الوطني، نموذجا فريدا لكل الشعوب، وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل.

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثانى الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، مؤكدا وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم، فى مواجهة كل التحديات التى تواجه الوطن، وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، متمنيا دوام التوفيق لمصرنا الغالية وقواتها المسلحة الباسلة التي ستظل دائما درعا قويا وحصنا منيعا لمصر وشعبها.