غياب العرض السوداني «آيس دريم» عن مهرجان المسرح العربي

تعذر مشاركة العرض السوداني «آيس دريم» تأليف وإخراج وليد عمر بابكر محمد «الألفي»، في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي.

وكشف القائمون على العرض عن الأسباب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس، مؤكدين أن الأمر يرجع لظروف الشتات التي يعيشها الفريق.

الدورة الـ14 من مهرجان المسرح العربي تعد أكبر دورة في تاريخ المهرجان، حيث تمتد لتسعة أيام، وتشهد أكبر مؤتمر فكري بمشاركة 136 فنانا وباحثا، و 600 مسرحي عربي من مختلف أنحاء العالم، و21 دولة عربية ممثلة في المهرجان، ومسرحيو جيبوتي والصومال لأول مرة، وهناك 20 كتاباً جديداً حول المسرح العراقي من إصدارات الهيئة العربية للمسرح في إطار المهرجان.

ويقدم المهرجان ستة وثمانون فناناً عراقيا، يشاركون بأعمال أعدتها الجهات العراقية بعنوان «مقامات الحب والسلام»، فيما تلقي الفنانة اللبنانية نضال الأشقر تلقي رسالة اليوم العربي للمسرح في العاشر من يناير 2024 خلال حفل الافتتاح، كما سيتم تكريم ثلاثة وعشرين مبدعة ومبدعاً من القامات المسرحية العراقية في حفل الافتتاح.