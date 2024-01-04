تعليمات جديدة لمخابرات الاحتلال الإسرائيلي لعدم تكرار فشلهم في 7 أكتوبر

اعترف رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء أهارون حاليفا، بالفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، موجها كلمة للاستفادة من الفشل بدورس جديدة عن الحرب خلال كلمته للطلاب في حفل تخريج ضباط المخابرات في قاعدة تدريب شعبة المخابرات في جيلوليت بدولة الاحتلال.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه في ظل فشل 7 أكتوبر، قال حاليفا لضباط المخابرات الجدد، إنه يتوقع منكم أن تعبروا عن آرائهم – حتى لو كانت «ناقدة وغير مقبولة»، مشيرا إلى ضرورة تعلم دروس الحرب، وأنه يتوقع أن يكون الضباط الجدد «التعبير عن رأيهم المهني - دائمًا».

هاليفا: جيش الاستخبارات يعتمد على الاستخبارات والمعلومات الاستخبارية

وقال "هاليفا" في كلمته أمام الطلاب إن «نشاط جيش الاحتلال يعتمد على الاستخبارات والمعلومات الاستخبارية، وهي مهمتكم»، مشددا «أتوقع منكم أن تعبروا عن رأيكم المهني دائما. في كل مكان، أمام كل رتبة حتى لو كان مختلفا، وانتقادي وغير مقبول»، مشيرا إلى ضرورة تطبيق دروس الحرب ونقلها وفعلها، حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخرى.

وكانت وجهت العديد من الاتهامات منذ 7 أكتوبر الماضي بأن ما حدث «فشل استخباراتي» إذ لم يتوقع الهجوم أو حتى آلية الرد، إذ كشفت رسائل بريد إلكتروني أن ضابط استخبارات راجع معلومات استخبارية ألمحت إلى خطر وقوع هجوم كبير، اعتبر هذا الكلام «سيناريو وهميا»، كما أن مسؤولين عسكريين وآخرين في المخابرات الإسرائيلية تلقوا تحذيرا مفصلا للغاية بأن حماس كانت تتدرب بشكل نشط للسيطرة على «الكيبوتسات» على حدود غزة واجتياح المواقع العسكرية بهدف إيقاع عدد كبير من القتلى، وفق ما نقلت صحيفة «الجارديان».