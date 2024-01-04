وزير إسرائيلي ينتقد الحديث عن تهجير الفلسطينيين: العالم لن يقبل الفكرة

انتقد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بخصوص تهجير أهالي غزة قسريا، قائلًا: «إنها فكرة غير واقعية، والمجتمع الدولي لن يقبلها»، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

تصريحات التهجير القسري «لا تصلح للنشر العلني»

وتابع الوزير الإسرائيلي، إن مثل هذه التصريحات لا تصلح للنشر العلني، قائلا: «حتى لو كان لديك اعتقاد أو هدف لتهجير الفلسطينيين عن غزة، فمن الممكن مناقشة الفكرة خلف الأبواب المغلقة».

الإسرائيليون سيكونون سعداء إذا هاجر سكان غزة طوعا

وأكد الوزير الإسرائيلي أنه من الواضح أن الإسرائيليين سيكونون سعداء إذا قرر سكان غزة الهجرة طوعا، وهم سعداء بالمغادرة، لكن المناقشة العلنية غير واقعية وغير مفيدة، وأن فكرة كهذه بحاجة إلى مناقشات أعمق والتحقيق فيها قبل أن ننشرها ونرى التداعيات.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال في تصريحات سابقة تدعم «هجرة» الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات على هذه الأراضي الفلسطينية، فيما نددت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، بهذه التصريحات، وعبرت عن رفضها للفكرة.