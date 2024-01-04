خسائر غير مسبوقة.. ارتفاع عدد الإصابات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كشفت منظومة إخلاء جرحى الوحدة 669 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أعداد الجرحى الذين تم إجلاؤهم بسبب إصابتهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وفق ما كشفت صحيفة ديعوت إحرنوت الناطقة باللغة العبرية واسعة الانتشار في إسرائيل.

إجلاء 1000 جريح إسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة

وبحسب الصحيفة العبرية، فأن جنود الوحدة 669 ووحدة التنقل 5515 ومجموعة طائرات الهليكوبتر الهجومية التابعة للقوات الجوية، قاموا بإجلاء أكثر من 1000 جريح، وفق ما صرح به باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ارتفاع أعداد المعاقين في الجيش الإسرائيلي

يأتي هذا في الوقت التي كشفت فيه منظمة المعاقين التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك ما لا يقل عن 3500 معاق جدد بين الجنود الإسرائيليين، أغلبهم أصُيب ببتر في الأطراف والعمى الكلي بسبب المعارك التي تدور في قطاع غزة حاليًا.

وأكد تقرير المنظمة، أن هذه الإصابات لم يشهدها جيش الاحتلال من قبل، لأن نحو 60% من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون من إصابات خطيرة في الأطراف «اليدين والأرجل»، مضيفًا أن الأطباء يضطرون في كثير من الحالات لبتر الأطراف.

وقال نائب المدير العام ورئيس قسم إعادة التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أكثر من 60% من الجنود الذين يشاركون في معارك غزة يعانون من مشاكل وأزمات نفسية، وهناك توقعات بزيادة تلك النسبة مع زيادة فترة الحرب في القطاع.