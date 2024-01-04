محافظ الغربية: تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية

طالب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تذليل كافة العقبات والمعوقات من أجل سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المٌتعثرة والمٌتوقفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الجهات المعنية من أجل مناقشة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الهيئة القومية للإنتاج الحربي و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية موقف مشروعات محور النعناعية بكفر الزيات ،طريق المعامل بمركز طنطا، شارع قطيني بحي ثان طنطا، كورنيش المحلة، شارع البحر بالمحلة التي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة بمحافظة الغربية.

المشروعات الخدمية

وشدد «رحمي»، خلال الاجتماع على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

سرعة دخول الخدمة

وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرصه متابعة العمل في كافة المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.