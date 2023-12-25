محافظ الغربية يوجه بسرعة تنفيذ أعمال محور النعناعية في كفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الأعمال الجارية على طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، والذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحازاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكل مراكز ومدن المحافظة.

سرعة تنفيذ المشروع

ووجه محافظ الغربية خلال الجولة بسرعة إنهاء الأعمال، وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروع والتأكيد على مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى حرص المحافظة على التوسع في مشروعات الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح، أن المحافظة حريصة على إنهاء كل المشروعات الخاصة بأعمال الرصف في موعدها المحدد، وذلك من أجل الحفاظ علي المنظر الجمالي والحضاري للمحافظة، وايضاً توفير كاف كافة الخدمات اللازمة للمواطنين.