مسيرة وداع لجثمان «العاروري» قبل دفنه في مخيم «شاتيلا» بلبنان

انتهت قبل قليل مراسم صلاة الجنازة على جثمان للقيادي الفلسطيني، صالح العاروري، الذي استشهد في عملية اغتيال استهدفت مكتباً لحركة «حماس»، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأول، وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إن جنازة «العاروري» تحولت إلى مسيرة وداع، رفعت فيها الإعلام الفلسطينية، وأعلام حركة «حماس».

الصلاة على العاروري قبل دفنه بمثواه الأخير

وأضاف «سنجاب»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجنازة في طريقها الآن من مسجد الإمام علي ابن أبي طالب، على الطريق الجديد بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى مخيم «شاتيلا»، الذي سيشهد مراسم دفن الجثمان.

مخيم شاتيلا يشهد مراسم دفن العاروري

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن مخيم «شاتيلا»، الذي سيشهد مراسم دفن جثمان القيادي الفلسطيني، يبعد قرابة 900 متراً من المسجد، وسيقوم المشيعون بقطعها سيراً على الأقدام، لتكون بمثابة مسيرة وجنازة في آن واحد.