باحث سياسي: الولايات المتحدة تنفي علمها باغتيال العاروري خشية اندلاع حرب إقليمية

قال أحمد الصفدي، كاتب وباحث سياسي، إن اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على الإدارة الإسرائيلية يتوقف على التصريحات المتباعدة، لكنها على جانب آخر تحمي دولة الاحتلال بالفيتو الأمريكي الذي يمثل القبة الحديدية الحقيقية لحماية الاحتلال.

الولايات المتحدة الأمريكية تدعم قوات الاحتلال على كل المستويات

وأضاف «الصفدي» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم قوات الاحتلال بالسلاح والقنابل والجسر الهوائي بمده بسيل من الأسلحة لا ينتهي وجسر مالي، بالتزامن مع ممارسة ضغط ناعم بهدف تجميلي وليس جوهري.

سبب الموقف الأمريكي

وأردف الكاتب والباحث السياسي، أنه يصعب أن تقتحم إسرائيل الحدود اللبنانية وتغتال شخصية بحجم صالح العاروري دون الإذن من الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة أسرعت بنفي علمها بالأمر، وهو ما أعقبه تصريح من دولة الاحتلال أنها أخبرت الجانب الأمريكي وقت التنفيذ، مشيرا إلى أن نفي الولايات المتحدة يرجع إلى أن علمها قد يبرر اشتعال حرب إقليمية.