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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«البيطريين» تشكل اللجنة العليا للانتخابات.. وإجراؤها في 6 مارس 2024

كتب:

إسراء سليمان
06:59 م | الخميس 04 يناير 2024
أرشيفية

أرشيفية

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، خلال اجتماعه اليوم الخميس، 4 يناير 2024، تشكيل اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى، من كل من:- الدكتور ناجى سلام رئيسا للجنة.- الدكتور أحمد عنتر عضوا.- الدكتور طارق مسك عضوا.- الدكتور محمد شفيق عضوا.- الدكتور هيثم جنيدى عضوا.

فتح باب تلقي الطعون 

كما قرر المجلس:

1- فتح باب تلقى الطعون في انتخابات البيطريين بدءا من الأثنين 8 يناير حتى الأحد 14 يناير 2024، على أن تقدم باليد أو ترسل بالبريد السريع.

2- وتخصص الفترة من يوم الأثنين 15 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024 لمراجعة الطعون والبت بها.

فتح باب التنازلات 

3- فتح باب التنازلات بدءا من يوم الأحد 21 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024 على أن تقدم باليد أو ترسل بالبريد السريع الموثق بالشهر العقارى.

4- على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات البيطريين يوم الأحد 28 يناير 2024.

5- إجراء الانتخابات 6 مارس 2024.

وقد استعرضت خلال الاجتماع، لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، تقريرها النهائى بشأن قوائم المرشحين.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.