«البيطريين» تشكل اللجنة العليا للانتخابات.. وإجراؤها في 6 مارس 2024
كتب:
إسراء سليمان
06:59 م | الخميس 04 يناير 2024
أرشيفية
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، خلال اجتماعه اليوم الخميس، 4 يناير 2024، تشكيل اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى، من كل من:- الدكتور ناجى سلام رئيسا للجنة.- الدكتور أحمد عنتر عضوا.- الدكتور طارق مسك عضوا.- الدكتور محمد شفيق عضوا.- الدكتور هيثم جنيدى عضوا.
فتح باب تلقي الطعون
كما قرر المجلس:
1- فتح باب تلقى الطعون في انتخابات البيطريين بدءا من الأثنين 8 يناير حتى الأحد 14 يناير 2024، على أن تقدم باليد أو ترسل بالبريد السريع.
2- وتخصص الفترة من يوم الأثنين 15 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024 لمراجعة الطعون والبت بها.
فتح باب التنازلات
3- فتح باب التنازلات بدءا من يوم الأحد 21 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024 على أن تقدم باليد أو ترسل بالبريد السريع الموثق بالشهر العقارى.
4- على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات البيطريين يوم الأحد 28 يناير 2024.
5- إجراء الانتخابات 6 مارس 2024.
وقد استعرضت خلال الاجتماع، لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، تقريرها النهائى بشأن قوائم المرشحين.