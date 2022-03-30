انطلاق انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين و4 يفوزون بالتزكية

فتحت اللجان الانتخابية في انتخابات نقابة الأطباء البيطريين، اليوم الأربعاء، أبوابها أمام الأطباء البيطريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة وكذلك في فرعية النقابة بقنا.

الأطباء يدلون بأصواتهم

وذكرت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات البيطريين أن عملية التصويت تجري في 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة، مؤكدة أن العملية الانتخابية تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 40 مستشار من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، و45 موظفًا من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين.

وتوافد عدد من الأطباء على اللجنة العامة الموجودة بمقر النقابة في مبنى اتحاد المهن الطبية لاختيار 3 أعضاء فوق 15 عامًا من إجمالى 25 مرشحًا، و3 أعضاء تحت 15 عامًا من إجمالى 17 مرشحًا، وعلى مقعد منطقة القاهرة والجيزة يتنافس 4 مرشحين، ومقعد منطقة غرب الدلتا أكثر من 15 عامًا مرشح واحد، ومنطقة شرق الدلتا أكثر من 15 عامًا 3 مرشحين، ووسط الدلتا أكثر من 15 عامًا 7 مرشحين، ومنطقة شمال الوجه القبلى أقل من 15 عامًا مرشح واحد، ومنطقة جنوب الوجه القبلى أكثر من 15 عامًا مرشحين اثنين.

منافسة بين الأطباء البيطريين في قنا

كما تشهد النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بقنا، منافسة مرشحين على مقعد النقيب الفرعي، وكذلك على مقعد مجلس النقابة الفرعية، وعلى مقعد عضوية مجلس النقابة الفرعية أقل من 15 عامًا يتنافس 4 أطباء بيطريين.

وذكرت اللجنة أن هناك عددًا من المرشحين الذين فازوا بالتزكية بمنصب عضو مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، وهما: الدكتور أحمد نصر الدين محمد محمد فندي، والدكتور عبدالمعز سعد سيد.

وعن الفائزين بالتزكية في مقاعد مجلس النقابة العامة، فهم: الدكتور أحمد عنتر حسن رضا الله الذي فاز بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الوجه القبلي تحت 15 عامًا، كما فاز الدكتور ناجي علي عبدالله سلام بمقعد عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع غرب الدلتا فوق 15 عامًا، وذلك لعدم وجود مرشحين منافسين لهم.