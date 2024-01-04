محافظ أسوان: تطوير مكتبة مصر العامة وتحويلها إلى مركز حضاري مهم

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيا مع وفد من صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة الدكتور أحمد أمان، المنسق العام للصندوق، وحضور الاجتماع مديري ومسؤولي المكتبة بالمحافظة.

أهمية تطوير مكتبة مصر العامة بأسوان

وأكد اللواء أشرف عطية أهمية تطوير مكتبة مصر العامة بأسوان وجعلها علامة مٌضيئة تٌسهم في إثراء المواقع التنويرية والحضارية بالمحافظة بصفتها مركزًا حضاريًا وثقافيًا مهمًا، وتم تأكيد هذا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وُصف أسوان بأنها عاصمة الثقافة الإفريقية.

أشرف عطية: أسوان موقع أثري وتنويري هام

أكد اللواء أشرف عطية أهمية تطوير مكتبة مصر العامة بأسوان وجعلها علامة مضيئة تسهم في إثراء المواقع التنويرية والحضارية بالمحافظة، حيث تعتبر أسوان مركزًا حضاريًا وثقافيًا مهمًا، وعاصمة الثقافة الإفريقية.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد أمان شكره وتقديره للمحافظ ولسرعة الإنجاز في أعمال البناء بالمكتبة، وأشاد بالموقع المتميز الذي تم اختياره لإقامة المكتبة مؤكدا أن العاملين بمكتبة مصر العامة بأسوان تلقوا التدريب العملي والنظري في التصنيف والفهرسة الإلكترونية والرقمية وفقًا لرؤية مصر 2030.

مكتبة متنقلة داخل مدن وقرى أسوان

وأوضح في بيان انه سيتم توفير مكتبة متنقلة قبل افتتاح المكتبة لتقديم خدماتها في مختلف مدن وقرى المحافظة للاستفادة من التجارب الناجحة في مجال المكتبات ونقل الخبرات بشكل علمي ومدروس لتحقيق العوائد الإيجابية.