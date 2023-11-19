محافظ أسيوط يفتتح فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، والذي يعد الفرع الثاني على مستوى المحافظة بعد الفرع الرئيسي بمدينة أسيوط الذي تم افتتاحه العام الماضي.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار خطة المحافظة لنشر الوعي وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية.

وخلال الافتتاح، رحب المحافظ بالحضور، وأعرب عن سعادته بافتتاح فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات، مؤكدًا أن هذا الفرع يعد الثاني على مستوي المحافظة بعد الفرع الرئيسي، وذلك لخدمة مراكز شمال المحافظة، لتمثل منارة تعليمية وتثقيفية لبناء وتشكيل الشخصية، واستمرارًا للعطاء الثقافي وتقدم الخدمات المتنوعة لكافة فئات المواطنين.

ووجه المحافظ الشكر لمكتبات مصر العامة على تعاونها مع المحافظة في إنشاء الصروح الثقافية وفروع لها بالمحافظة، مطالبًا بالتوسع في إقامة المكتبات داخل المحافظة، إيمانًا بأن الثقافة والمعرفة تعد أحد أدوات القوى الناعمة لتقدم ونهوض المجتمع.

وأكد المحافظ أهمية المكتبات في بناء الفكر وتنمية المواهب لدى الأطفال وذوي الهمم، والنهوض بالمستوي الثقافي لمواطني محافظة أسيوط، وتوفير كافة الوسائل والأدوات التي تتيح التعرف على الثقاقة المصرية، وتحقيق قدر كبير من المشاركة الإيجابية الفعالة مع المجتمع عن طريق ربطه بالأنشطة والخدمات التي تتيحها المكتبات.

من جانبه، نقل السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة تحيات السفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، مهنئًا جميع الحضور بافتتاح فرع للمكتبة بالقرية، مقدمًا الشكر للوزير المحافظ على دعمه الكامل وتشجيعه لدور مكتبات مصر العامة في أسيوط، ودروه في رعاية كافة الأنشطة والمكتبة المتنقلة التي تجوب المراكز.

وأكد السفير رضا الطايفي أن الهدف من إنشاء فروع لمكتبة مصر العامة هو تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة، وتمثل حاضنة لإكتشاف المواهب الجديدة والشابة لأبنائها في مختلف العلوم والفنون والثقافة والأدب.

عقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه المكتبة، والتي تم الإنتهاء من تجهيزها لإستقبال المواطنين المحبين للقراءة والثقافة والإطلاع على مختلف العلوم من أبناء القرية والقرى المجاورة، والمقامة على مساحة 250 متر، وتتكون من طابقين، دور مخصص للأطفال يحتوى على منطقة ألعاب مخصصة للاطفال و3 قاعات للإطلاع والأنشطة، ودرو مخصص للشباب والكبار يضم قاعتين ومركز تدريب.

وفي الختام، قدم محافظ أسيوط والسفير رضا الطايفي شهادة تقدير لمديرة فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط هاجر محروس تقديرًا لمجهوداتها الملموسة للارتقاء بفرع المكتبة بالمحافظة.