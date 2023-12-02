إقبال كبير من الأطفال وطلاب المدارس على مكتبة مصر العامة في بني عديات بأسيوط

يشهد فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، إقبالاً كبيرًا منذ افتتاحه، الأسبوع الماضي، بالتعاون وبدعم مع إدارة صندوق مكتبات مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المكتبة استقبلت عددًا كبيرًا من الزائرين خاصة من الشباب والأطفال وطلاب المدارس لملء استمارات العضوية والاستعارة والاطلاع والاستفادة من الخدمات المقدمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لنشر الوعي وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ أسيوط للتقرير الذي قدمته هاجر محروس مدير فرع مكتبات مصر العامة بأسيوط، عن الأنشطة والفعاليات التي قدمها فرع المكتبة بقرية بني عديات منذ افتتاحه في 19 نوفمبر الماضي.

صرح ثقافي كبير

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة تعتبر مركزًا تنويريًا وصرحًا ثقافيًا ضخمًا لنشر العلم والثقافة والمعرفة، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء الصروح الثقافية وفروع جديدة لمكتبة مصر العامة بالقرى والنجوع يأتي نتاجًا لاهتمام القيادة السياسية بالثقافة والتعليم باعتبارهما ركنًا أساسيًا في بناء الإنسان المصري.

ودعا اللواء عصام سعد فئات المجتمع خاصة الشباب بالمشاركة والاهتمام بالجانب الثقافي والذي يسهم بشكل رئيسي في تكوين هوية الشخص وصقل عقول النشء منذ الصغر بمختلف العلوم الإنسانية.

ولفت إلى الدور المهم الذي تقوم به المكتبة في نشر وزيادة الوعي الثقافي وتنوير العقول وزيادة المعرفة والتعريف بالتاريخ والحضارات عن طريق ما تضمه من الإصدارات من الكتب والموسوعات في كافة المجالات العلمية والأدبية والمراجع العملية والبحثية وتقدم خدماتها لطلاب العلم والباحثين في مختلف التخصصات.

إقبال كبير على مكتبة مصر العامة

من جانبها أشارت هاجر محروس إلى الإقبال الكبير الذي يشهده فرع المكتبة بقرية بني عديات منذ افتتاحه في 19 نوفمبر، من الأطفال والشباب وطلاب المدارس، لافتة إلى أن فرع المكتبة استقبل رحلة مدرسية من مدرسة الجامعة الثانوية بنات، كما تم تنظيم ندوات ثقافية للطالبات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وجهاز شئون البيئة، فيما استقبل نادي الطفل بالمكتبة عشرات من أطفال القرية.

ونوهت إلى إنه سيجري تنظيم دورات في الحاسب الآلي واللغات والتنمية البشرية، بالإضافة إلى ورش تدريبية، مثل الخياطة والأشغال اليدوية لخدمة المرأة المعيلة والفتيات بالقرية والقرى المجاورة.