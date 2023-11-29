مكتبة مصر العامة بدمنهور تنظم حملة «اقرأ وفكر» لنشر الثقافة في القرى والنجوع

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور، جولاتها بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة، ضمن حملة «اقرأ وفكر.. لمستقبل أفضل»، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة القرى والنجوع.

وزارت المكتبة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مدرسة عمرو بن العاص الرسمية بمدينة دمنهور، حيث استفاد من أنشطة الحملة 63 طالبًا وطالبة من المراحل المختلفة، بواقع 8 ورش عمل بعنوان «المشاركة المجتمعية للانتخابات الرئاسية».

أهمية المشاركة المجتمعية بالانتخابات الرئاسية

وشهدت الحملة أيضًا ورشة حكي وتلوين وألعاب تفاعلية وورشة سلوكيات ومسابقات وتوزيع هدايا وجوائز، بالإضافة إلى محاضرة عن أهمية المشاركة المجتمعية للانتخابات الرئاسية وورشة علوم وتكنولوجيا.

وأوضح أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، أن الحملة تهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة بين الأطفال والشباب في القرى والنجوع، وتنمية المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لديهم، وتعزيز أهمية المشاركة المجتمعية في الانتخابات الرئاسية.

جولات خارجية لطلاب المدارس

وأشار إلى أنه جارٍ إتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، خلال العام الدراسي 2023/2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وإيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة في تكوين وتشكيل الشخصية، وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والشباب.