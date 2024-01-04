رفع 494 طن مخلفات قمامة في حملة مكبرة بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية تنفيذ حملة مكبرة خلال الساعات الماضية في مراكز وقرى المحافظة رفعت 494 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة في الشوارع الرئيسية والميادين والشوارع في القرى ضمن الحملة التي انطلقت في نوفمبر الماضي.

رفع 93 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملة نجحت في رفع 93 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة، والشوارع الرئيسية، والفرعية وتوابع المدينة كما تم رفع مخلفات القمامة من قرى «المحسمة الجديدة، الواصفية، أبوصوير البلد، السبع آبار الشرقية، المنايف، والسبع آبار الغربية».

رفع 138 طن قمامة من مدينة فايد وقرى سرابيوم

واستهدفت حملة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد رفع 138 طن قمامة من مدينة فايد وقرى سرابيوم، كسفريت، أبوسلطان، فنارة، و هويس سرابيوم، فيما تم تفريغ صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ 109 أطنان بمناطق؛ «المحطة الجديدة، شارع سوريا، وطريق البلاجات، وطريق كارفور، شارع عرابي، طريق أم كلثوم، وشارع محمد علي، وكوبري حفني، وكوبري تحيا مصر».

وفي القنطرة غرب تم رفع 58 طن قمامة من مدينة القنطرة غرب وقرية الرياح، فيما تم رفع 42 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى «المحسمة القديمة، الشروق وقرية 30 يونيو وقرية الوادي الأخضر».