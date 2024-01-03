مجلس «الإسماعيلية الأهلية» يوافق على إنشاء 4 كليات جديدة.. منها «علوم الحياة»

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الأهلية، إن الجامعة الأهلية تستهدف فتح كليات جديدة، تضم برامج جاذبة للطلاب خلال الأعوام الدراسية المقبلة.

وأضاف رئيس جامعة القناة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة شهدت إقبالا كبيرا منذ اليوم الأول لإعلان افتتاحها وبدء استقبالها للطلاب، مشيرا إلى أن البرامج تستهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل الخارجي.

مقترحات بإنشاء 4 كليات جديدة

وأوضح «مندور»، أن مجلس الجامعة الأهلية استعرض اليوم الأربعاء في اجتماعه الخطة الفعلية المقترحة لإنشاء كليات وبرامج جديدة لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، ووافق المجلس على مقترح إنشاء كلية علوم الحاسب، كلية الألسن، وكلية الإعلام، كلية علوم الحياة.

وأعلن «مندور»، الانتهاء خلال الاجتماع اللائحة الداخلية لكلية العلاج الطبيعي جامعة الاسماعيلية الأهلية، ومراجعتها ورفعها إلى لجان القطاع المختصة، للاعتماد من قبل لجان القطاع.

«مندور» يعلن تشكيل مجلس أمناء الجامعة الأهلية

وأعلن ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تشكيل مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، واختيار الفريق بحري أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور إبراهيم حسن علي القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أمينًا للمجلس.