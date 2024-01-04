الفصائل الفلسطينية: تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة للاحتلال الإسرائيلي بغزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في بيان نقله التلفزيون الفلسطيني، أن رجال المقاومة استطاعوا تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط القطاع.

كما دك رجال المقاومة تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال في مدينة خانيونس وشمال مخيم النصيرات باستخدام قذائف الهاون، فضلا عن تدمير دبابة إسرائيلية من نوعية ميركافا بقذيفة الياسين 105 في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة

فيما كشفت صحيفة معاريف العبرية في نبأ عاجل منذ قليل، عن إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة خلال عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه تم نقل الجرحى لتلقي العلاج في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم.