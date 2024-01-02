«اليوم سنموت».. بكاء وصراخ جنود الاحتلال لمدة 50 دقيقة أثناء المعارك مع الفصائل

نشرت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» مقطع فيديو أثناء معارك جنود الاحتلال الإسرائيلي مع الفصائل الفلسطينية في منطقة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة، وظهر في الفيديو جنود الاحتلال وهم يصرخون ويطلبون الاستغاثات.

وظهر في الفيديو أيضًا جنود الاحتلال الإسرائيلي من لواء جيفعاتي وهم يلتحمون مع الفصائل الفلسطينية في منزل، ويطلق الطرفان وابلًا من الرصاص، بينما يصرخ جنود الاحتلال بشكل هيستيري، وظهرت أصواتهم أيضًا وهم يتألمون ويتأوهون.

16 جنديا شاركوا في المعارك

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن 16 من جنود الاحتلال شاركوا في معارك ضد الفصائل الفلسطينية في أحد المنازل ببيت حانون، ولأول مرة يستمر المصور في التقاط المشاهد لأكثر من 50 دقيقة.

جندي إسرائيلي يصرخ بسبب ضربات المقاومة: سأموت

وكان الجنود يقولون أثناء بكائهم: «أنا على وشك الموت، أنا لا أقف، لا أستطيع الوقوف، لا أستطيع الوقوف على قدمي»، ويقول جندي آخر: «اليوم أنا سأموت، ذهبت ساقي ويدي».

«فقدت يدي.. أنا على حافة الموت».. مشاهد نشرها الاحتلال الإسرائيلي لإصابة جنود خلال اشتباكات ضارية مع المقاومة في بيت حانون شمال قطاع غزة.. #الاجتياح_البري #جيش_البامبرز #جنوب_البحر_الاحمر #الدولار #اثيوبيا pic.twitter.com/6VpAaMn6kO — مريم (@mly_998) January 2, 2024

واستمرت المعركة التي اعتبرت بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي كالجحيم، لدقائق طويلة، كما بكى جنود آخرون فور رؤيتهم زميلهم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للهجوم.

جيش الاحتلال يسحب 5 ألوية من غزة

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية من القتال في قطاع غزة، وبدء بسحب عدد آخر من الجنود من شمال ووسط القطاع، خاصة من الاحتياط، للعودة إلى تل أبيب والمشاركة في إعادة الاقتصاد الإسرائيلي مرة أخرى بعد معاناته نتيجة الحرب، كما زعم جيش الاحتلال.