بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية السبت المقبل

يبدأ إعلان مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023، يوم السبت 13 يناير المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، عبر موقعها على «فيس يوك»، أنّ المقابلات تبدأ للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023، وذلك للجامعات الآتية:

- القاهرة.

- بنها.

-الزقازيق.

- أزهر طنطا.

- طنطا.

- أزهر دمنهور.

- أزهر تفهنا.

- حلوان.

- أزهر الفيوم.

- الإسكندرية.

- المنصورة.

- بني سويف.

- أزهر أسيوط.

- عين شمس.

- دمياط.

- بورسعيد.

- المنوفية شبين الكوم.

- السادات

تعليمات حضور المقابلة الشخصية لمعاوني النيابة الإدارية

وأوضحت النيابة الإدارية، أن المقابلات الشخصية تجرى بمقر النيابة، الكائن بمدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة، مشيرة إلى أنه للاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم، يجب إدخال الرقم القومي الخاص به.

وأصدرت عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، بالإضافة إلى الآتي: