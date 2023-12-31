آخر موعد للتقديم على وظيفة النيابة الإدارية وأبرز الشروط.. إليك التفاصيل

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء التقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، آخر موعد للتقديم على الوظيفة وأيضًا الجامعات المتبقية التي لم تسحب الملفات وأبرز شروط التقديم.

ووفقًا لما جاء على الصفحة الرسمية لهيئة النيابة الإدارية، فإن التقديم بدأ في 16 ديسمبر الجاري، وسينتهي 11 يناير الجاري ليصبح إجمالي الأيام المتبقية 12 يومًا على آخر جامعة تسحب الملف وهي جامعة سوهاج.

التسجيل على الموقع الإلكتروني

واشترطت النيابة الإدارية، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أن يكون المتقدم لسحب الملف قدّم إلكترونيًا على موقع الهيئة وسجّل كل البيانات المطلوبة منه وطبع الاستمارات الخاصة بالتقديم 3 نسخ حتى يتمكن من سحب ملف الوظيفة.

الجامعات التي تنتظر دورها في سحب الملفات

أما بالنسبة للجامعات المتبقية التي تنتظر دورها في سحب الملفات، فتبلغ 16 جامعة جاءت كالتالي:

- الأحد 31 ديسمبر جامعة الإسكندرية.

- الاثنين 1 يناير جامعتا الفيوم وأزهر أسيوط.

- الثلاثاء 2 يناير جامعة بني سويف.

- الأربعاء 3 يناير جامعات المنيا وأزهر المنيا وأسوان.

- السبت 6 يناير جامعة أسيوط.

- الاثنين 8 يناير جامعة جنوب الوادي.

- الثلاثاء 9 يناير جامعتا أزهر القاهرة وأزهر المنصورة.

- الأربعاء 10 يناير كليات الشرطة - الجامعة الألمانية - الجامعة البريطانية.

- الخميس 11 يناير جامعة سوهاج.