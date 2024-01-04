محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع فاقوس

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة فاقوس بشمال الشرقية؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة والوقوف على مستوى الخدمات المؤدية للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة فاقوس

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المنيسي بطول 2.5 كيلو، وعرض 12 مترا وتفقد أعمال رصف الشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى باتجاه كوبري السحارة ببلاط الإنترلوك بإجمالي تكلفة 14 مليونا و800 ألف جنيه.

وتوجه محافظ الشرقية بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق «فاقوس / أبو شلبي»، بطول 9 كم بمدينة فاقوس بتكلفة 30 مليون جنيه.

الانتهاء من وضع طبقات الأساس بكلا الاتجاهين

ولفت المحافظ إلى أنه جرى الانتهاء من وضع طبقات الأساس بكلا الاتجاهين على مسافة 2.3 كيلو، ووضع طبقة الأسفلت النهائية على مسافة 1.5 كم باتجاه ترعه السعدية، بالإضافة إلى نقل أعمدة الإنارة وتركيبها بالبلدورة الوسطى وإنشاء نيوجرسي بالطريق تمهيداً لتشغيله أمام عبور السيارات والمارة.