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رصف 61 شارعا بمركز دير مواس في المنيا ضمن الخطة الاستثمارية 2024

كتب:

اسلام فهمي
02:17 م | الخميس 04 يناير 2024
جولة تفقدية بمركز دير مواس

جولة تفقدية بمركز دير مواس

عقب تكليف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمحمد عبد الغني رئيسا لمركز ديرمواس، تفقد رئيس المركز في أولى جولاته، موقف السيارات الجديد بالمدينة، الخاص بقرى غرب ديرمواس على مساحة 2500 م2، وذلك لتخفيف الضغط على الحركة المرورية بشوارع المدينة، والتيسير على المارة من المواطنين وقائدي المركبات.

تفقد مقر الحملة بمركز دير مواس

وخلال جولته، تفقد رئيس المركز، مقر الحملة الميكانيكية بالمدينة، للوقوف على جاهزيتها باعتبارها العمود الفقري في عمل الوحدات المحلية، وإنجاز مهامها، بالإضافة إلى استخدامها فى مواجهة المخاطر والأزمات.

رصف 61 شارعا في دير مواس

كما تابع رئيس المركز، خطة الرصف بشوارع ديرمواس وعددها 61 شارعًا، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2024، كما تفقد عددًا من الشوارع الرئيسية والميادين المحيطة بالكنائس والأديرة، وكذلك عدد من المدارس بالمركز لمتابعة أعمال النظافة وصيانة الإنارة العامة، استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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بقلم اسلام فهمي